Пабло оценил дебютный гол в составе «Локомотива»

Защитник «Локомотива» Пабло 15 февраля в интервью клубной пресс-службе рассказал о дебютном голе в составе «железнодорожников» в матче против «Ростова» (2:1).

«Когда забиваешь гол, это всегда позитив. Более того, мы победили достойного соперника — это вдвойне приятно. Самое главное, это подготовка, которую мы провели. Сборы оставили приятное впечатление. У нас единая команда, все как единый кулак, один коллектив. Нужно перенести эти победы на чемпионат», — цитирует 29-летнего бразильца официальный сайт клуба.

Пабло стал игроком «Локомотива» в зимнее трансферное окно, подписав контракт с российским клубом до лета 2024-го года.

На данный момент москвичи занимают восьмое место в Тинькофф РПЛ с 28 очками. Лидирует «Зенит», у которого 41 очко.