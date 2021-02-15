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Пабло оценил дебютный гол в составе «Локомотива»

12:52
Пабло. Фото ФК «Локомотив»
Пабло. Фото ФК «Локомотив»
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Защитник «Локомотива» Пабло 15 февраля в интервью клубной пресс-службе рассказал о дебютном голе в составе «железнодорожников» в матче против «Ростова» (2:1).

«Когда забиваешь гол, это всегда позитив. Более того, мы победили достойного соперника — это вдвойне приятно. Самое главное, это подготовка, которую мы провели. Сборы оставили приятное впечатление. У нас единая команда, все как единый кулак, один коллектив. Нужно перенести эти победы на чемпионат», — цитирует 29-летнего бразильца официальный сайт клуба.

Пабло стал игроком «Локомотива» в зимнее трансферное окно, подписав контракт с российским клубом до лета 2024-го года.

На данный момент москвичи занимают восьмое место в Тинькофф РПЛ с 28 очками. Лидирует «Зенит», у которого 41 очко.

Дополнительная информация:

https://www.fclm.ru/ru/publications/news/23598

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