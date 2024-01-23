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Сегодня, 18:07

Роналду прокомментировал отмену матча «Аль-Насра» с командой Слуцкого

Виктория Кравченко
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Криштиану Роналду.
Фото AFP

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду прокомментировал отмену товарищеского матча с «Шанхай Шэньхуа» из-за своей травмы. Китайский клуб возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий.

«Я приезжаю в Китай с 2003/2004 года, поэтому чувствую себя здесь как дома — мой второй дом. Я чувствовал, что здесь я всегда особенный. Мне грустно. Я знаю, что вам тоже грустно, особенно людям, которые любят Криштиану, но мы должны увидеть это с хорошей стороны.

Он отметил, что игра не отменена, а перенесена, и команда обязательно вернется в Китай для участия в товарищеской встрече с «Шанхай Шэньхуа».

«Мы вернемся, чтобы сделать китайский народ счастливым, это моя цель. Я хочу играть для тебя. Не грустите, потому что мне грустно, и я надеюсь, вы понимаете обстоятельства футболиста», — приводит слова Роналду Goal.

Сегодня, 23 января, саудовский «Аль-Наср» выступил с заявлением об отмене обоих товарищеских матчей в Китае: с «Шанхаем Шэньхуа» (24 января) и «Чжэцзяном» (28 января).

Предполагается, что они все равно состоятся в будущем, но новые даты не называются.

Криштиану Роналду
ФК Аль-Наср
ФК Шанхай Шэньхуа
Леонид Слуцкий
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