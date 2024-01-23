Оба матча Криштиану в Китае отменены. Официальная причина — травма португальца

Саудовский «Аль-Наср» выступил с заявлением об отмене обоих товарищеских матчей в Китае — с «Шанхаем Шэньхуа» (24 января) и «Чжэцзяном» (28 января).

Предполагается, что они все равно состоятся в будущем, но новые даты не называются.

Причиной такого решения стало состояние главной звезды саудовцев Криштиану Роналду. Он прилетел в Китай, но не готов выйти на поле. Организаторы турне уже пообещали болельщикам компенсировать все понесенные расходы — на билеты на матчи, проживание и транспорт.

«В футболе ты не можешь все контролировать. Я играю уже 22 года, травм было немного. Очень расстроен, что так произошло. Приезжаю в Китай года с 2003-го. Чувствую себя здесь как дома. Это мой второй дом... Я огорчен — вы тоже. Особенно те, кто любит Криштиану. Но нужно и в этом видеть положительное: мы не отменяем матчи, а переносим их. Мы хотим вернуться, и мы вернемся в вашу страну. К сожалению, у меня проблемы, но это часть футбола, часть моей жизни... Я люблю эту страну, мне нравится быть здесь, нравится быть с вами. И хочу играть для вас. Надеюсь, вы поймете. Извините», — сказал Роналду.