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Сегодня, 07:31

«Америка» вырвала ничью у «Реала»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Эден Азар.
Фото Global Look Press

«Реал» сыграл вничью с «Америкой» в товарищеском матче — 2:2. Встреча прошла на стадионе «Оракл-Парк» в Сан-Франциско.

На 5-й минуте матча надающий «Америки» Энри Мартин открыл счет. На 22-й минуте форвард «Реала» Карим Бензема забил первый гол мадридской команды.

После перерыва Эден Азар вывел мадридцев вперед, реализовав пенальти. Мексиканской команде удалось отыграться в самом конце благодаря голу Альваро Фигальдо с пенальти.

В следующем товарищеском матче «Реал» сыграт против «Ювентуса». Игра запланирована на 31 июля.

Эден Азар
Футбол
ФК Реал
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