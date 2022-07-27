«Америка» вырвала ничью у «Реала»

«Реал» сыграл вничью с «Америкой» в товарищеском матче — 2:2. Встреча прошла на стадионе «Оракл-Парк» в Сан-Франциско.

На 5-й минуте матча надающий «Америки» Энри Мартин открыл счет. На 22-й минуте форвард «Реала» Карим Бензема забил первый гол мадридской команды.

После перерыва Эден Азар вывел мадридцев вперед, реализовав пенальти. Мексиканской команде удалось отыграться в самом конце благодаря голу Альваро Фигальдо с пенальти.

В следующем товарищеском матче «Реал» сыграт против «Ювентуса». Игра запланирована на 31 июля.