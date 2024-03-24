Рапопорт — о товарищеском матче «Зенита» с «Црвеной Звездой»: «Это спорт, он объединяет»

Бывший спортивный директор «Зенита» Борис Рапопорт высказался о решении петербургского клуба провести товарищеский матч с «Црвеной Звездой» (1:0) после теракта в «Крокус Сити Холле».

Встреча между командами прошла 23 марта на стадионе «Райко Митич» в Белграде.

«Это была международная игра, она прошла не в России. Не думаю, что были основания ее переносить. Тем более что на стадионе в Белграде собралось много зрителей, сербы поддержали наш народ в тяжелую минуту. Это спорт, он объединяет. «Зенит» же не первый раз договаривается с зарубежными клубами о проведении спарринга в паузе чемпионата. Играли с «Нефтчи», с «Кайратом», той же «Црвеной». Так что не думаю, что кто-то будет упрекать клуб за эту игру. Все нормально», — цитирует Рапопорта «РБ Спорт».

22 марта в подмосковном Красногорске в «Крокус Сити Холле» был совершен теракт. По последним данным СК РФ, число погибших составляет 133 человека, число пострадавших по информации Минздрава РФ — 147 человек.

24 марта объявлено днем общенационального траура.