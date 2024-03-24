Дешам назвал причины поражения в товарищеском матче с Германией

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам ответил на вопрос, о причинах поражения в товарищеском матче с Германией (0:2).

«Думаю, мы оказались не готовы к такой игре. Нам не хватало определенных качеств — самоотдачи, агрессивности. Мы были хуже соперника», — сказал Дешам после игры.

Франция проведет следующий матч 26 марта против Чили, Германия в этот же день встретится с Нидерландами.

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