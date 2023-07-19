Озобич: «Спартак» готов к сезону лучше, чем «Нефтчи»

Полузащитник «Нефтчи» Филип Озобич, ранее выступавший за «Спартак», прокомментировал поражение его команды в товарищеском матче против красно-белых (0:2).

«Мы еще не готовы на сто процентов. У нас недавно пришел новый тренер. Он с нами всего четыре-пять дней и нужно еще много работать. По встрече со «Спартаком» было видно, что он лучше готов к сезону, чем мы. «Спартак» понравился по игре? Да-да. Хорошая команда. Футбол интересный показывает», — цитирует Озобича «Евро-Футбол.Ру».

В первом туре РПЛ нового сезона «Спартак» на «Открытие Арене» примет «Оренбург». Игра пройдет в воскресенье, 23 июля.