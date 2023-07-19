В «Спартаке» рассказали о причинах остановки матча с «Нефтчи» и задержаниях после игры

В пресс-службе «Спартака» объяснили, почему был приостановлен товарищеский матч команды против азербайджанского «Нефтчи».

— Вчера после несанкционированного зажжения файеров на трибуне B, было принято решение приостановить матч. Это решение принял оперштаб. Однако, чтобы не накалять обстановку, представители службы безопасности клуба попросили представителей МВД свести время остановки к минимуму. Также в результате диалога с правоохранителями удалось обеспечить свободный и безопасный выход людей с трибуны B, куда ранее были стянуты значительные силы полиции. Точной статистики по задержаниям сейчас нет, но можем говорить о единичных случаях. Массовых задержаний не было. Продолжим конструктивный диалог и с нашими болельщиками, и с полицией, чтобы на футболе всем было комфортно и безопасно, — сообщили в пресс-службе «Спартака».

«Спартак» в последнем матче перед стартом сезона обыграл «Нефтчи» (2:0) на «Открытие Арене». Голами отметились Павел Мелешин и Квинси Промес. Во втором тайме игра прерывалась из-за задымления стадиона.