Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    Товарищеские матчи

Нжи получил вызов в сборную Камеруна

17:01
Теги:

Нападающий «Динамо» Клинтон Нжи получил вызов в сборную Камеруна. Команда сыграет два товарищеских матча против Кабо-Верде (13 ноября) и Руанды (17 ноября).

Последний раз нападающий надевал майку сборной Камеруна 6 июля этого года. В составе «Динамо» Нжи провел 9 матчей и забил 1 гол.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир