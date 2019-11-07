Нжи получил вызов в сборную Камеруна
17:01
Нападающий «Динамо» Клинтон Нжи получил вызов в сборную Камеруна. Команда сыграет два товарищеских матча против Кабо-Верде (13 ноября) и Руанды (17 ноября).
Последний раз нападающий надевал майку сборной Камеруна 6 июля этого года. В составе «Динамо» Нжи провел 9 матчей и забил 1 гол.
?? Клинтон Н`Жи получил вызов в сборную Камеруна, которая сыграет два товарищеских матча 13 (Кабо-Верде) и 17 ноября (Руанда). Последний раз Клинтон надевал майку «Неукротимых львов» 6 июля этого года. #твоякоманДа #ДинамоМосква #ДинамовцыВСборных pic.twitter.com/CfH2OTcvkM— FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) November 7, 2019
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