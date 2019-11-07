Нападающий «Динамо» Клинтон Нжи получил вызов в сборную Камеруна. Команда сыграет два товарищеских матча против Кабо-Верде (13 ноября) и Руанды (17 ноября).

Последний раз нападающий надевал майку сборной Камеруна 6 июля этого года. В составе «Динамо» Нжи провел 9 матчей и забил 1 гол.