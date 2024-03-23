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23 марта, 11:56

Кейн пропустит товарищеский матч с Бразилией

Руслан Минаев
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Нападающий сборной Англии Харри Кейн пропустит товарищеский матч с Бразилией. Об этом сообщил главный тренер британцев Гарет Саутгейт.

«В матче с Бразилией не будет Харри Кейна, Джордана Хендерсона и Коула Палмера. Я бы сказал, что у Коула и Хендо больше шансов сыграть с Бельгией, чем у Гарри», — цитирует Саутгейта Daily Mail.

Сборная Англии сыграет с Бразилией 23 марта. Начало — в 22.00 мск.

Кейн получил повреждение, ударившись о штангу, в матче с «Дармштадтом» (5:2) в 26-м туре чемпионата Германии.

Гарри Кейн
Джордан Хендерсон
Сборная Англии по футболу
Сборная Бразилии по футболу
Гарет Саутгейт
Коул Палмер
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