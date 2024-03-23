Смородская поддержала решение об отмене матча «Нефтчи» — «Спартак»

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская в комментарии для «СЭ» поддержала решение об отмене товарищеского матча между «Спартаком» и «Нефтчи».

«Команды поступили правильно! Однозначно, правильно», — сказала Смородская «СЭ».

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске был совершен теракт. Террористы устроили стрельбу из автоматического оружия, в здании произошел взрыв, начался пожар. По последним данным СК, погибли 133 человека.

(Константин Передерий)