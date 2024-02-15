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15 февраля, 23:00

«Интер Майами» — «Ньюэллз Олд Бойз»: смотреть трансляцию матча в прямом эфире

Трансляция матча «Интер Майами» — «Ньюэллз Олд Бойз» пройдет во ВК
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболист «Интер Майами» Лионель Месси.
Лионель Месси.
Фото Reuters

16 февраля аргентинский «Ньюэллз Олд Бойз» в гостевом товарищеском матче в городе Форт-Лодердейл во Флориде (США) сыграет против «Интер Майами». Встреча на арене «Драйв Пинк Стэдиум» начнется в 03.30 по московскому времени.

Бесплатная видеотрансляция поединка «Интер Майами» — «Ньюэллз Олд Бойз» пройдет в социальной сети «ВКонтакте». Начало — в 03.30 мск.

За «Интер Майами» выступает форвард сборной Аргентины Лионель Месси. Футболист стал игроком американской команды в июле 2023 года. Ранее он играл за «ПСЖ» и «Барселону».

В сезоне 2022 / 2023 36-летний Месси принял участие в 14 матчах за «Интер Майами», забил 11 голов и сделал пять результативных передач.

Месси является воспитанником «Ньюэллз Олд Бойз», который базируется в Росарио (Аргентина). Нападающий играл за команду с 1994 по 2000 год.

Лионель Месси
Футбол
ФК Ньюэллз Олд Бойз
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