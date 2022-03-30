Мбаппе намерен побить рекорд Анри по голам за сборную Франции

Нападающий сборной Франци Кильян Мбаппе после победы над ЮАР (5:0) признался, что мечтает побить все рекорды. В этой игре он оформил дубль и сделал голевую передачу.

«Я всегда хотел везде быть первым: и в сборной, и на клубном уровне. То, что сделал Тьерри Анри (51 гол), никто не делал, но я думаю, что смогу это сделать и намного быстрее, чем думают многие», — цитирует GFFN Мбаппе.

Мбаппе забил 26 голов 54 матчах за сборную Франции (0,48 гола в среднем за игру). Лидирует в списке лучших бомбардиров национальной команды Тьерри Анри, забивший 51 мяч в 123 играх (0,43 в среднем).