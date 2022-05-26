Футбол
Другие
Товарищеские матчи
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Матчи
Главная
Футбол
Товарищеские матчи

Сегодня, 03:52

Матч сборной Израиля против Аргентины сорвался

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Сборная Аргентины не приедет в Израиль для проведения товарищеского матча, так как переговоры между сторонами провалились, сообщает YNetNews.

Проведение игры против сборной Израиля сорвалось по экономическим причинам. Ранее был отменен товарищеский матч аргентинцев против Австралии, поэтому перелет ради одной встречи в Аргентине посчитали нецелесообразным.

Против израильской команды Аргентина должна была сыграть 6 июня на стадионе «Сэмми Офера» в Хайфе. Ожидалось, что матч принесет 2,5 миллиона долларов, из которых аргентинцы получат 1,5 миллиона долларов.

Напомним, первоначально в эту дату Израиль должен был сыграть с Россией в Лиге наций, но российская команда была исключена из всех официальных соревнований УЕФА.

Футбол
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Израиля по футболу
0
Читайте также
Что будет с организмом, если есть нектарин каждый день
Сергей Степашин: «После 1:5 от «Сочи» динамовцам вдвойне важно победить в финале Кубка России»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мбаппе намерен побить рекорд Анри по голам за сборную Франции
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости