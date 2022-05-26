Матч сборной Израиля против Аргентины сорвался

Сборная Аргентины не приедет в Израиль для проведения товарищеского матча, так как переговоры между сторонами провалились, сообщает YNetNews.

Проведение игры против сборной Израиля сорвалось по экономическим причинам. Ранее был отменен товарищеский матч аргентинцев против Австралии, поэтому перелет ради одной встречи в Аргентине посчитали нецелесообразным.

Против израильской команды Аргентина должна была сыграть 6 июня на стадионе «Сэмми Офера» в Хайфе. Ожидалось, что матч принесет 2,5 миллиона долларов, из которых аргентинцы получат 1,5 миллиона долларов.

Напомним, первоначально в эту дату Израиль должен был сыграть с Россией в Лиге наций, но российская команда была исключена из всех официальных соревнований УЕФА.