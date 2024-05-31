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Сегодня, 18:54

Гендиректор «Динамо» Сушко рассказал об участии Овечкина в футбольном товарищеском матче

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Генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко ответил на вопрос, возможно ли проведение товарищеского матча с участием форварда «Вашингтона» Александра Овечкина.

«Овечкину надо отдохнуть после сезона, у него есть дела в России. Если у него будет желание сделать какую-нибудь акцию, сыграть товарищеский матч, мы, конечно, это поддержим. Мы готовы рассмотреть такую инициативу. В первую очередь мы уважаем его как человека, посла нашей страны и ориентируемся на его желание», — сказал Сушко Metaratings.ru

Ранее генеральный директор футбольного «Динамо» Павел Пивоваров сообщил, что клуб рассматривает возможность приглашения Овечкина для участия в летнем Братском Кубке. В нем примут участие «Динамо», ЦСКА, сербские «Партизан и ОФК.

Источник: Metaratings.ru
Александр Овечкин
ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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