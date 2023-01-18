Гладилин считает, что в предстоящем товарищеском матче с участием Роналду и Месси не будет принципиальной борьбы

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин поделился мнением о предстоящем товарищеском матче сборной Эр-Рияда (объединенной команды «Аль-Насра» и «Аль-Хиляля») против «ПСЖ».

«Такие матчи, они больше показательные, рекламного плана. Я не думаю, что игроки будут выкладываться в полную силу. Будет показано много зрелищного футбола, но не контактного. Такие матчи обычно более зрелищными получаются. Но принципиальной борьбы, которая бывает в официальных играх, конечно, не будет», — цитирует Гладилина «Газета.ru».

Игра «ПСЖ» с командой звезд «Аль-Насра» и «Аль-Хиляль» запланирован на 19 января. Матч пройдет в Эр-Рияде.