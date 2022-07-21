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Сегодня, 22:14

«Ливерпуль» благодаря покеру Нуньеса разгромил «Лейпциг» в товарищеском матче

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в
Харви Эллиотт поздравляет с голом Дарвина Нуньеса.
Фото Reuters

«Ливерпуль» разгромил «Лейпциг» в товарищеском матче — 5:0. Новичок мерсисайдцев Дарвин Нуньес оформил покер.

Уругвайский нападающий вышел на поле в начале второго тайма и уже спустя 13 минут забил в ворота немецкого клуба три гола. Еще один гол на счет Мохамеда Салаха.

В следующем товарищеском матче «Ливерпуль» сыграет против «Зальцбурга» 27 июля.

«Лейпциг» 30 июля сыграет в первой официальной встрече сезона-2022/23 против «Баварии» в матче за Суперкубок Германии.

ФК Лейпциг
ФК Ливерпуль
Дарвин Нуньес
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Новичок «Ливерпуля» Нуньес оформил хет-трик за 13 минут в матче с «Лейпцигом»
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