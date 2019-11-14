Лионель Скалони: «Приятно иметь Месси в распоряжении сборной Аргентины»

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони рассказал о готовности команды к товарищескому матчу против Бразилии. Игра пройдет 15 ноября и начнется в 20:00 мск.

— Состав на матч почти определен, но есть игроки, которые готовы не на сто процентов, так что подождем, чтобы подтвердить их состояние, — приводит слова Скалони официальный Twitter сборной Аргентины.

Лаутаро Мартинес сейчас в порядке. Он не тренировался первые два дня, но мы подождем до последней минуты, чтобы определить его готовность.

Месси — игрок, которого должны учитывать наши соперники, и для нас это плюс. Мне бы хотелось, чтобы Неймар тоже был на поле.

Для нас очень приятно иметь в распоряжении Лео, он один из команды и отлично ладит со своими товарищами.