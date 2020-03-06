Легенды «Барселоны» сыграли вничью с легендами Колумбии

Сборная из легендарных игроков «Барселоны» сыграла вничью с легендами колумбийского футбола в благотворительном матче. Команды сыграли два тайма по 40 минут. В составе каталонцев гол забил Хавьер Савиола, а у колумбийцев — Эрнандес.

В этом матче приняли участие такие известные футболисты, как Ривалдо, Карлес Пуйоль, Христо Стоичков, Пабло Сорин, Рене Игита, Карлос Вальдеррама и другие.

Товарищеский матч

Легенды «Барселона» — Легенды Колумбии — 1:1 (0:0)

Голы: Савилоа, 70 (1:0). Эрнандес, 75 (1:1).