ЦСКА и «Динамо» объявили составы на матч Братского кубка

Стали известны стартовые составы на ответный матч BetBoom Братского кубка между «Динамо» и ЦСКА.

«Динамо»: Будачев, Лаксальт, Зайдензаль, Лепский, Лесовой, Кутицкий, Норманн, Макаров, Смолов, Кураньи.

ЦСКА: Тороп, Глебов, Бандикян, Лукин, Рядно, Арбузов, Кисляк, Мендес, Ермаков, Яковлев, Гайч.

Начало встречи — в 16:30 по московскому времени. В первом матче армейцы разгромно уступили (0:5). Обе игры проходят в формате трех таймов по 30 минут.