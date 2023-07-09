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Сегодня, 15:41

Кураньи — в стартовом составе «Динамо» на ответный матч против ЦСКА

ЦСКА и «Динамо» объявили составы на матч Братского кубка
Игнат Заздравин
Корреспондент
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Стали известны стартовые составы на ответный матч BetBoom Братского кубка между «Динамо» и ЦСКА.

«Динамо»: Будачев, Лаксальт, Зайдензаль, Лепский, Лесовой, Кутицкий, Норманн, Макаров, Смолов, Кураньи.

ЦСКА: Тороп, Глебов, Бандикян, Лукин, Рядно, Арбузов, Кисляк, Мендес, Ермаков, Яковлев, Гайч.

Начало встречи — в 16:30 по московскому времени. В первом матче армейцы разгромно уступили (0:5). Обе игры проходят в формате трех таймов по 30 минут.

Кевин Кураньи
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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