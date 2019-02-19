"Крылья Советов" сыграли вничью с "Лиепаей"

"Крылья Советов" сыграли вничью с латвийским клубом "Лиепая" в товарищеском матче (1:1). Голом в составе самарцев отметился защитник Агустин Рохель.

"Крылья Советов" занимают 13-е место в турнирной таблице премьер-лиги, имея в активе 17 очков после 16 туров.

Товарищеские матчи

"Крылья Советов" - "Лиепая" - 1:1 (1:1)

Голы: Рохель, 27 (1:0). Додо, 32 (1:1).

"Крылья Советов": Рыжиков, Шишкин, Денисов, Чичерин, Самарджич, Рохель, Самедов, Ананидзе, Антон (Г.Киселев, 75), Канунников, Шейдаев (Зиньковский, 77).

Предупреждения: Чичерин, 32. Рохель, 36.

19 февраля.

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