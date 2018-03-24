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24 марта 2018, 00:55

Колумбия одержала волевую победу над Францией

Евгений Козинов
Корреспондент
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Сборная Франции на своем поле уступила Колумбии в товарищеском матче (2:3). Французы уже к 26-й минуте вели в два мяча, благодаря голами Оливье Жиру и Тома Лемара. Однако еще до перерыва колумбийцам удалось отыграть один мяч, а во второй половине довести встречу до победы.

В следующем товарищеском матче французам предстоит в Санкт-Петербурге сыграть с Россией. Игра состоится 27 марта.

Товарищеский матч

Франция - Колумбия - 2:3 (2:1)

Голы: Жиру, 11 (1:0). Лемар, 26 (2:0). Муриэль, 28 (2:1). Фалькао, 62 (2:2). Кинтеро, 85 - с пенальти (2:3). 

Франция: Ллорис, Варан, Юмтити, Динь (Эрнандез, 76), Сидибе, Матюиди (Погба, 65), Канте, Лемар, Гризманн (Товен, 83), Жиру (Бен Йеддер, 73), Мбаппе (Дембеле, 66).

Колумбия: Оспина, Ариас, Мина, Фабра, Д.Санчес, Агилар (Лерма, 67), К.Санчес, Родригес (Кинтеро, 83), Урибе (Барриос, 90), Фалькао (Д.Сапата, 68), Муриэль (Искиэрдо, 77).

Предупреждения: Ариас, 33. Динь, 34. Агилар, 58.

Судья: Жаккотте (Швейцария).

23 марта. Сен-Дени. Стадион "Стал де Франс".

Оливье Жиру
Тома Лемар
Сборная Колумбии по футболу
Сборная Франции по футболу
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