Дубль Кокорина помог «Сочи» победить «Динамо»

«Сочи» в товарищеском матче на сборе в Турции одержало волевую победу над «Динамо» (3:1). Счет в первом тайме отличным ударом со штрафного открыл полузащитник бело-голубых Себастьян Шиманьски.

После перерыва в составе черноморцев дебютировал нападающий Александр Кокорин. Арендованный у «Зенита» 28-летний форвард оформил дубль, забив свой первый мяч за новую команду уже через 6 минут после выхода на поле.

Вот и дубль Кокоры pic.twitter.com/NkNomFPz7H — Yevgeni Belousov (@AliGoWeed) February 17, 2020

Товарищеский матч

«Динамо» (Москва) — «Сочи» — 1:3 (1:0)

Голы: Шиманьски, 5 (1:0). Кокорин, 51 (1:1). Нобоа, 54 (1:2). Кокорин, 80 (1:3).

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк (Морозов, 85), Рыков, Шуньич, Ордец (Плиев, 75), Скопинцев, Юсупов, Нойштедтер (Каборе, 73), Игбун (Нжи, 75), Шиманьски (Панченко, 82), Комличенко.

«Сочи»: Н.Заболотный, Новосельцев (Миладинович, 85), Калугин, Мевля, Набиуллин (Маргасов, 42), Бурмистров, Цаллагов, Заика, Нобоа (Лагатор, 85), Мостовой, Полоз (Кокорин, 46).

Предупреждения: Ордец, 28. Набиуллин, 33. Цаллагов, 34. Нобоа, 59. Калугин, 75. Миладинович, 88. Лагатор, 89.