Сборная Израиля сыграла вничью с Румынией в товарищеском матче

Сборные Израиля и Румынии сыграли вничью в товарищеском матче

Сборная Израиля сыграла вничью с командой Румынии (2:2) в товарищеском матче.

Встреча проходила на стадионе «Нетания» в Израиле.

В составе гостей забитыми мячами отметились Александру Чикылдэу и Деннис Ман. У хозяев дубль на счету Мунас Даббура.

В другой товарищеской игре сборная Катара дома сыграла вничью с командой Словении — 0:0.

Товарищеские матчи

Израиль — Румыния — 2:2 (0:2)

Голы: Чикылдэу, 10 (0:1). Ман, 23 (0:2). Даббур, 57 (1:2). Даббур, 86 (2:2).

Израиль: Марсиано, Джани, Давидзада, Гольдберг, Кандиль (Абу Абаид, 47), Натхо (Д.Глазер, 50), Каничовски (Сафури, 73), Абу Фани (Перец, 46), Даббур, Давид (Хазиза, 65), Барибо (Соломон, 46).

Румыния: Ницэ, Кирикеш (Неделчару, 46), Маня, Тошка (Банку, 58), Буркэ, Чикылдэу (Бордеяну, 57), Олару (Рус, 80), Марин (Попеску, 80), Иван (Алибек, 58), Ман, Михэйлэ.

Предупреждения: Неделчару, 79. Соломон, 79. Рус, 84.

Судья: Стефански (Польша).

29 марта. Нетания. Стадион «Нетания».