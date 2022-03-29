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Сегодня, 22:39

Сборная Израиля сыграла вничью с Румынией в товарищеском матче

Сборные Израиля и Румынии сыграли вничью в товарищеском матче
Карен Саркисян
Корреспондент
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Сборная Израиля сыграла вничью с командой Румынии (2:2) в товарищеском матче.

Встреча проходила на стадионе «Нетания» в Израиле.

В составе гостей забитыми мячами отметились Александру Чикылдэу и Деннис Ман. У хозяев дубль на счету Мунас Даббура.

В другой товарищеской игре сборная Катара дома сыграла вничью с командой Словении — 0:0.

Товарищеские матчи

Израиль — Румыния — 2:2 (0:2)

Голы: Чикылдэу, 10 (0:1). Ман, 23 (0:2). Даббур, 57 (1:2). Даббур, 86 (2:2).

Израиль: Марсиано, Джани, Давидзада, Гольдберг, Кандиль (Абу Абаид, 47), Натхо (Д.Глазер, 50), Каничовски (Сафури, 73), Абу Фани (Перец, 46), Даббур, Давид (Хазиза, 65), Барибо (Соломон, 46).

Румыния: Ницэ, Кирикеш (Неделчару, 46), Маня, Тошка (Банку, 58), Буркэ, Чикылдэу (Бордеяну, 57), Олару (Рус, 80), Марин (Попеску, 80), Иван (Алибек, 58), Ман, Михэйлэ.

Предупреждения: Неделчару, 79. Соломон, 79. Рус, 84.

Судья: Стефански (Польша).

29 марта. Нетания. Стадион «Нетания».

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Польша 1
Швеция 0
2-й тайм

1X

21%

1.36

Обе забьют - да

15%

2.20

X2

13%

1.59
⚽ Футбол. Товарищеские матчи
Нидерланды 0
Германия 1
2-й тайм

ТБ 2.0

24%

1.38

X2

17%

1.55

ИТБ1 (1.0)

16%

1.46
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Португалия 1
Македония 0
2-й тайм

Обе забьют - нет

18%

1.52

ТБ 2.5

17%

1.70

Ф1 (-1.5)

15%

1.67
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