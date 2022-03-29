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29 марта, 22:49

Болельщики сборной Англии освистали Магуайра во время матча с Кот-д'Ивуаром

Магуайр был освистан болельщиками сборной Англии на матче с Кот-д'Ивуаром
Карен Саркисян
Корреспондент
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Защитник сборной Англии Харри Магуайр был освистан болельщиками на товарищеском матче против команды Кот-д'Ивуара, сообщает Daily Mail.

По информации источника, во время оглашения составов перед встречей болельщики на стадионе «Уэмбли» начали свистеть, услышав фамилию Магуайра.

Отмечается, что болельщики также свистом встречали каждое касание мяча защитником в начале игры.

После первого тайма сборная Англия обыгрывает команду Кот-д'Ивуар со счетом 2:0. В составе хозяев забитыми мячами отметились Олли Уоткинс и Рахим Стерлинг. У гостей красную карточку получил Серж Орье.

Источник: https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-10665341/Harry-Maguire-BOOED-England-fans-friendly-Ivory-Coast.html?ns_mchannel=rss&ns_campaign=1490&ito=1490
Харри Магуайр
Футбол
Сборная Англии по футболу
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