Испания и Германия проведут товарищеский матч 26 марта

Сборные Испании и Германии 26 марта 2020 года проведут товарищеский матч в рамках подготовки к Евро-2020. Игра состоится в Мадриде на домашнем стадионе «Атлетико» «Метрополитано».

Ранее стало известно, что 29 марта Испания встретится с Голландией.

Испания и Германия вышли в финальную стадию чемпионата Европы.

Испания попала в группу E со Швецией, Польшей и победителем плей-офф Лиги наций B.

Германия сыграет в группе F с Францией, Португалией и победителем плей-офф Лиги наций A или D.