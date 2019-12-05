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Испания и Германия проведут товарищеский матч 26 марта

20:12
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Сборные Испании и Германии 26 марта 2020 года проведут товарищеский матч в рамках подготовки к Евро-2020. Игра состоится в Мадриде на домашнем стадионе «Атлетико» «Метрополитано».

Ранее стало известно, что 29 марта Испания встретится с Голландией.

Испания и Германия вышли в финальную стадию чемпионата Европы.

Испания попала в группу E со Швецией, Польшей и победителем плей-офф Лиги наций B.

Германия сыграет в группе F с Францией, Португалией и победителем плей-офф Лиги наций A или D.

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