Футбол
Товарищеские матчи
Премьер-лига (РПЛ) FONBET Кубок России Мелбет-Первая Лига Лига чемпионов Результаты
Главная
Футбол
Товарищеские матчи

Сегодня, 13:45

Англия — Бельгия: время начала и трансляция матча

Англия сыграет с Бельгией в товарищеском матче 26 марта
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Джуд Беллингем, сборная Англии.
Фото Reuters

Англия встретится с Бельгией в рамках товарищеского матча во вторник, 26 марта. Игра состоится на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Начало — в 22.45 по московскому времени.

Официальной трансляции в России не будет. За ключевыми событиями противостояния Англия — Бельгия можно следить в матч-центре на нашем сайте.

Обе сборные сыграют на Евро-2024. Английская сборная 17 октября прошлого года заняла первое место в группе C. Бельгия после победы над командой Австрии (3:2) 13 октября 2023-го гарантировала себе вторую строчку в группе F.

В пяти последних очных противостояниях англичане побеждали дважды — 2:1, 1:0, бельгийская команда была сильнее три раза — 2:0, 2:0, 1:0.

Футбол
Сборная Англии по футболу
Сборная Бельгии по футболу
0
Читайте также
Медведев обвинил судей КХЛ в предвзятости по отношению к СКА
Возобновившая карьеру Йохауг выиграла разделку на 30 км на чемпионате Норвегии
Обвиняемые в теракте в «Крокусе» дали показания о заказчиках
Ивич ждет лета, Жорже не говорил «нет», в списке претендентов в основном испанцы. Как «Спартак» ищет замену Абаскалю
Глава СБУ подтвердил причастность Киева к подрыву Крымского моста
ФСБ разоблачила коррупционную группу из числа сотрудников Минэкономразвития
Популярное видео
"Торпедо" - "Шеффилд" - 5:0. Как это было
Уренья не забыл русский
Россия - Гана. Лучшие моменты
"Ливерпуль" - "Барселона". Лучшие моменты
"Милан" - "Челси". Лучшие моменты
"Бавария" - "Реал". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Лестер". Лучшие моменты
"Ливерпуль" - "Милан". Лучшие моменты
"Интер" - "Бавария". Лучшие моменты
"Селтик" - "Барселона". Лучшие моменты
"Тоттенхэм" - "Атлетико". Лучшие моменты
"Боруссия" Д - "Манчестер Сити". Лучшие моменты
"Челси" - "Ливерпуль". Лучшие моменты
"Бавария" - "Милан". Лучшие моменты
"Реал" - "ПСЖ". Лучшие моменты
"Ювентус" - "Тоттенхэм". Лучшие моменты
"Селтик" - "Лестер". Лучшие моменты
"Мельбурн Виктори" - "Ювентус". Лучшие моменты
"Манчестер Юнайтед" - "Боруссия" Д. Лучшие моменты
Бельгия - Норвегия. Лучшие моменты
Швеция - Уэльс. Лучшие моменты
Англия - Португалия. Лучшие моменты
Швеция - Словения. Лучшие моменты
Англия - Австралия. Лучшие моменты
Англия - Турция. Лучшие моменты
Шотландия - Дания. Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Германия — Нидерланды: время начала и трансляция матча

Испания — Бразилия: время начала и трансляция матча
Новости
RSS RSS
Все новости