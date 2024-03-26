Англия сыграет с Бельгией в товарищеском матче 26 марта

Англия встретится с Бельгией в рамках товарищеского матча во вторник, 26 марта. Игра состоится на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Начало — в 22.45 по московскому времени.

Официальной трансляции в России не будет. За ключевыми событиями противостояния Англия — Бельгия можно следить в матч-центре на нашем сайте.

Обе сборные сыграют на Евро-2024. Английская сборная 17 октября прошлого года заняла первое место в группе C. Бельгия после победы над командой Австрии (3:2) 13 октября 2023-го гарантировала себе вторую строчку в группе F.

В пяти последних очных противостояниях англичане побеждали дважды — 2:1, 1:0, бельгийская команда была сильнее три раза — 2:0, 2:0, 1:0.