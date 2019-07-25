Иньеста и Вилья тепло встретили игроков "Барселоны" в Японии. Видео

Бывшие игроки "Барселоны" Андрес Иньеста и Давид Вилья, выступающие сейчас за японский "Виссел Кобэ", обеспечили бывшим одноклубникам душевный прием.

Оба футболиста пообщались с игроками "Барселоны", а также поприветствовали новичков каталонского клуба Антуана Гризманна и Френки де Йонга. В рамках турне по Японии "Барселона" 27 июля сыграет против команды Иньесты и Вильи.

35-летний Иньеста выступал за каталонский клуб с 2002 по 2018 год и стал в его составе трехкратным победителем клубного чемпионата мира, четырехкратным победителем Лиги чемпионов и трехкратным обладателем Суперкубка УЕФА.

37-летний Вилья играл за "Барселону" с 2010 по 2013 год, выиграв в составе клуба клубный чемпионат мира, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.