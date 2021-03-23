«Химки» проведут контрольный матч с лидером ПФЛ

Пресс-служба «Химок» 23 марта в Twitter сообщила, что подмосковный клуб проведет контрольный матч против лидера группы 2 ПФЛ — «Олимпом-Долгопрудным».

Встреча состоится в субботу, 27 марта в закрытом режиме. Время начала игры также неизвестно.

В нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ «Химки» занимают 9-е место с 35 очками, «Олимп-Долгопрудный» — лидер второго дивизиона в группе 2 — 38 очков.