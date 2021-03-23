«Химки» проведут контрольный матч с лидером ПФЛ
11:49
Пресс-служба «Химок» 23 марта в Twitter сообщила, что подмосковный клуб проведет контрольный матч против лидера группы 2 ПФЛ — «Олимпом-Долгопрудным».
Встреча состоится в субботу, 27 марта в закрытом режиме. Время начала игры также неизвестно.
В нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ «Химки» занимают 9-е место с 35 очками, «Олимп-Долгопрудный» — лидер второго дивизиона в группе 2 — 38 очков.
Во время паузы на матчи национальных сборных «Химки» проведут спарринг с «Олимпом-Долгопрудным».— ФК «Химки» (@fc_khimki) March 23, 2021
Контрольный матч пройдёт в субботу на «Родине» в закрытом режиме. pic.twitter.com/fmCa6h4FfW
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