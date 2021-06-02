Голландия сыграла вничью с Шотландией, Промес вышел во втором тайме

2 июня сборная Голландии сыграла вничью с Шотландией (2:2) в товарищеском матче, который прошел в Фаро (Португалия).

В составе шотландцев голы забили Джек Хендри и Кевин Нисбет. У Голландии дублем отметился Мемфис Депай.

Полузащитник сборной Голландии Квинси Промес вышел на поле во втором тайме на 69-й минуте встречи, заменив Ваута Вегхорста. 29-летний футболист «Спартака» не записал в свой актив результативные действия.

На Евро-2020 сборная Голландии сыграет в одной группе с Украиной, Австрией и Северной Македонией.

Товарищеские матчи

Голландия — Шотландия — 2:2 (1:1)

Голы: Хендри, 11 (0:1). Депай, 17 (1:1). Нисбет, 64 (1:2). Депай, 89 (2:2).

Голландия: Крул, де Фрай (Л.де Йонг, 85), де Лигт, Вейндал (ван Анхолт, 69), Дюмфрис, Тимбер (Промес, 69), Вайналдум (Классен, 31), де Рон, Ф.де Йонг (Гравенберх, 31), Депай, Вегхорст (Бергхейс, 69).

Шотландия: Гордон, Купер (Галлахер, 62), Робертсон (Маккенна, 69), Тирни (Тэйлор, 69), Хендри, Форрест (Фрэйзер, 61), Армстронг, Макгрегор, Кристи, Тернбулл (Гилмор, 81), Дайкс (Нисбет, 61).

Предупреждение: де Лигт, 42.

Судья: Фернандеш Феррейра (Португалия).

2 июня. Фару. Стадион «Алгарве».