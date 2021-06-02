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Франция — Уэльс: Бензема не забил пенальти в первом матче после возвращения в сборную

22:33
Карим Бензема. Фото AFP
Карим Бензема. Фото AFP
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Форвард сборной Франции Карим Бензема не реализовал пенальти в товарищеском матче со сборной Уэльса. Для него это первый матч после возвращения в национальную команду.

11-метровый удар в исполнении француза отразил вратарь валлийцев Дэнни Уорд на 26-й минуте. Арбитр принял решение не только назначить пенальти, но и удалить полузащитника сборной Уэльса Неко Уильямса. Счет матча остался равным — 0:0.

33-летний Карим Бензема в 2015 году был отстранен от игр за сборную Франции из-за скандала, связанного с шантажом Матье Вальбуэна и с тех пор не вызывался в команду. Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Грэ заявлял, что футболист не вернется в сборную.

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