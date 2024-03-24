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Тренер сборной Бразилии: «Если Эндрик продолжит в том же духе, то станет важным игроком в мировом футболе»

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Главный тренер сборной Бразилии Доривал Жуниор высказался о дальнейших перспективах в карьере нападающего Эндрика.

В субботу, 23 марта, 17-летний игрок отличился дебютным голом за национальную команду в товарищеском матче с Англией (1:0).

«Время покажет, кем может стать этот парень. Верю, что если он продолжит в том же духе, то точно станет очень важным игроком в бразильском и мировом футболе. Он отличается тем, что обладает мастерством, не характерным для молодых игроков. Надеюсь, он не изменится в худшую сторону», – приводит слова Жуниора Esporte.

 
Эндрик. Эндрик стал самым молодым автором гола на «Уэмбли»

Эндрик является воспитанником академии «Палмейраса». За бразильский клуб он провел 66 матчей, забил 18 голов и отдал 3 результативных передачи.

В июле 2024 года нападающий перейдет в мадридский «Реал». Сумма трансфера составит 45 миллионов евро.

Источник: Esporte
Сборная Бразилии по футболу
Доривал Жуниор
Эндрик
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