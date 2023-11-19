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Сегодня, 11:30

Президент 2DROTS сообщил о неизбежности проведения матча против «Спартака»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Президент 2DROTS Никита Панасюк в комментарии для «СЭ» высказался о возможном проведении товарищеского матча против московского «Спартака».

— Какие у вас отношения со «Спартаком»? Кажется, что Абаскаль не очень любит медиафутбол.

— Да-да, есть такое. Мы не связывались со «Спартаком». Думаю, что в любом случае это неизбежно. Может быть, в следующем году, через 2-3, но рано или поздно почти всеми топовыми командами РПЛ мы сыграем. Естественно, руководители других команд видят: «20 тысяч! На наши матчи столько не ходит, а тут любители играют». Конечно, для всех интересно. Из 20 тысяч, может быть, тысяча придет домой и подумает: «Блин, «Динамо» прикольная команда». Поэтому учитесь маркетингу, ребятки.

ФК 2Drots
ФК Спартак (Москва)
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