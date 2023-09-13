Феллер рассказал, когда станет известен новый главный тренер сборной Германии

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Германии Руди Феллер после победы над Францией (2:1) в товарищеском матче ответил на вопрос, кто будет тренировать команду в дальнейшем.

«Фаворит на должность тренера? Здесь я этого говорить не буду. Мы подумаем и в течение трех недель найдем решение», — цитирует L'Equipe Феллера.

10 сентября немецкий футбольный союз объявил об уходе Ханса-Дитера Флика с поста главного тренера сборной Германии.