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Сегодня, 06:18

Феллер рассказал, когда станет известен новый главный тренер сборной Германии

Евгений Козинов
Корреспондент
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Исполняющий обязанности главного тренера сборной Германии Руди Феллер после победы над Францией (2:1) в товарищеском матче ответил на вопрос, кто будет тренировать команду в дальнейшем.

«Фаворит на должность тренера? Здесь я этого говорить не буду. Мы подумаем и в течение трех недель найдем решение», — цитирует L'Equipe Феллера.

10 сентября немецкий футбольный союз объявил об уходе Ханса-Дитера Флика с поста главного тренера сборной Германии.

Ханс-Дитер Флик. Флика уволили с поста главного тренера сборной Германии
Руди Феллер
Футбол
Сборная Германии по футболу
Ханс Флик
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