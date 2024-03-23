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23 марта, 11:01

Федерация футбола Парагвая о теракте в Подмосковье: «Мы глубоко сожалеем о событиях»

Руслан Минаев
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Федерация футбола Парагвая выразила соболезнования в связи с терактом в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске.

«Мы глубоко сожалеем о событиях. Исполнительный совет ассоциации активно работает над обеспечением безопасного возвращения сборной Парагвая в кратчайшие сроки», — говорится в сообщении Федерации.

В пятницу, 22 марта, неизвестные устроили стрельбу в «Крокус Сити Холле» в Красногорске. По данным Следственного комитета, в результате теракта погибли более 60 человек, количество жертв может увеличиваться.

В субботу, 23 марта, стало известно, что товарищеский матч между сборными России и Парагвая отменен.

Сборная Парагвая по футболу
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