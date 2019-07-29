Фанат "Барселоны" разозлил болельщиков "Реала", размахивая футболкой Месси. Видео

Один из болельщиков "Барселоны" устроил для фанатов "Реала" тест на стрессоустойчивость, который те в итоге провалили.

Он размахивал футболкой нападающего каталонского клуба Лионелля Месси во время матча Международного кубка чемпионов "Реал" - "Атлетико" (3:7). В мужчину полетели бутылки с водой, стаканы и другие предметы. Кто-то из фанатов "сливочных" даже попытался его ударить.

Barcelona fan holding a Messi shirt made Real Madrid fans lose their heads during the Atletico match 😅



He was lucky to make it out alive 😳#FCB #RMCF pic.twitter.com/DFjh2cx54y — GiveMeSport Football (@GMS__Football) July 29, 2019

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