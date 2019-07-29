14:47 | Футбол — Товарищеские матчи

Фанат "Барселоны" разозлил болельщиков "Реала", размахивая футболкой Месси. Видео

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Один из болельщиков "Барселоны" устроил для фанатов "Реала" тест на стрессоустойчивость, который те в итоге провалили.

Он размахивал футболкой нападающего каталонского клуба Лионелля Месси во время матча Международного кубка чемпионов "Реал" - "Атлетико" (3:7). В мужчину полетели  бутылки с водой, стаканы и другие предметы. Кто-то из фанатов "сливочных" даже попытался его ударить.

 

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