17:55 | Футбол — Товарищеские матчи

ЦСКА - "Уфа". Видеотрансляция матча

Обсудить
1

В субботу в Испании ЦСКА сыграет с "Уфой". Пресс-служба красно-синих проведет трансляцию встречи.

ЦСКА - Уфа

 

Загрузка...
Материалы других СМИ