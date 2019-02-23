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17:55 |
Футбол —
Товарищеские матчи
ЦСКА - "Уфа". Видеотрансляция матча
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В субботу в Испании
ЦСКА
сыграет с
"Уфой"
. Пресс-служба красно-синих проведет трансляцию встречи.
ЦСКА - Уфа
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1
ЦСКА (футбол)
Уфа
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