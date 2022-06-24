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ЦСКА проиграл «Велесу» в первом матче Федотова во главе армейцев

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ЦСКА проиграл «Велесу» — 0:2.
Фото ФК ЦСКА

ЦСКА дома проиграл «Велесу» в товарищеском матче — 0:2. Матч проходил на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.

Голы забивали Ираклий Логуа и Данила Ежков.

Это был первый матч Владимира Федотова во главе армейцев. 55-летний специалист в прошлом сезоне тренировал «Сочи».

Также в матче дебютировал защитник ЦСКА Милан Гайич. 26-летний серб перешел в клуб 17 июня на правах свободного агента.

Товарищеский матч

ЦСКА — «Велес» — 0:2 (0:1)

Голы: Логуа, 34 (0:1). Ежков, 65 (0:2).

ЦСКА: Акинфеев (Тороп, 46), Набабкин (Конюхов, 46), Щенников (Лукин, 46), Гайич (Карпов, 46), Дивеев (Казаков, 46), Кучаев (Каптилович, 46), Обляков (Тарба, 46), Зайнутдинов (Бистрович, 46), Мухин (Гайч, 46), Заболотный (Багринцев, 46), Яковлев (Гогричиани, 46).

24 июня. Москва. Стадион «ВЭБ Арена».

Милан Гайич
ФК Велес
ФК ЦСКА (Москва)
Владимир Федотов (тренер)
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