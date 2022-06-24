Овечкин поделился эмоциями перед товарищеским матчем «Динамо» — «Амкал»

Российский нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал предстоящий товарищеский матч «Динамо» — «Амкал», в котором примет участие в качестве игрока. Ранее сообщалось, что хоккеист подписал контракт с московским клубом на один матч.

«Как вы знаете, я очень люблю футбол, болею за «Динамо» всю свою жизнь, — сказал Овечкин в интервью для пресс-службы «Динамо». — У меня была мечта сыграть за родной клуб: в стартовом составе или просто посидеть на скамейке, побыть на игре в качестве игрока. Моя мечта осуществилась».

36-летний Овечкин является обладателем Кубка Стэнли-2018 в составе «Кэпиталз». В составе сборной России хоккеист трижды становился чемпионом мира (2008, 2012, 2014).

Товарищеский матч между «Динамо» и командой блогеров «Амкалом» пройдет на «ВТБ Арене» 25 июня.