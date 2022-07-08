Аленичев о матче легенд: «Если одним словом, то очень устал»

Бывший полузащитник «Спартака» Дмитрий Аленичев прокомментировал матч легенд против «Зенита».

— Отыграли 80 минут. Как вообще чувствуете себя после такого матча?

— Если одним словом, то очень устал, — сказал Аленичев «СЭ».

— Вы ж ездите по городам, играете с детьми. Это вообще другой уровень?

— Ездим, но это совсем другой формат: 11 на 11 и два по 40. Не так легко было, тем более играли против очень сильных футболистов.

— Мы видели атмосферу на трибунах, видели, что болельщиков «Зенита» было намного громче слышно, потому что болельщики «Спартака» бойкотируют матчи. Не было ощущения нехватки поддержки?

— Мы к этому были готовы, потому что все-таки играем в Санкт-Петербурге, а не Москве. Для нас это не было какой-то неожиданностью.

«Зенит» обыграл «Спартак» в матче ветеранов. Встреча закончилась со счетом 2:0. Голами отметились Роман Широков и Александр Кержаков.