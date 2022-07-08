Быстров о матче легенд против «Спартака»: «Когда пять лет не играешь можно и автобус поставить»

Быстров отреагировал на слова о выставленном «автобусе» в матче легенд «Зенита» и «Спартака»

Экс-полузащитник «Спартака» и «Зенита» Владимир Быстров поделился эмоциями после матча легенд на стадионе «Петровский».

— Великолепные ощущения, победа! «Спартак» опять играл в свой футбол девяностых и двухтысячных, но ему это не помогло. Две контратаки — два гола.

— Спартаковцы говорят, что вы автобус поставили...

— Отличный автобус! Когда пять лет не играешь, можно и автобус поставить. Главное — победа!

— Что думаете о Суперкубке?

— Точно будет повеселее. «Зенит» автобус не будет ставить. Главное, чтобы «Спартак» не ставил автобус.

«Зенит» обыграл «Спартак» в матче ветеранов. Встреча закончилась со счетом 2:0. Голами отметились Роман Широков и Александр Кержаков.