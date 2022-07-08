Титов о матче легенд: «Такие матчи показывают высокое мастерство нашего поколения»

Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов прокомментировал матч легенд против «Зенита».

— Какие ощущения от сыгранного матча: все-таки 80 минут?

— Было бы еще 10 минут, может быть, мы бы и отыгрались, учитывая, сколько моментов у нас было. Мы видели, что осталось играть мало времени, поэтому где-то уже и смирились. Оставалось минута-две и без добавленного времени. Получилось так, что судья сразу свистнул. Расстроились, понятное дело, что проигрывать мы не любим и не хотим. Но ничего страшного. Такие игры показывают, что мастерство нашего поколения, как Зенита, так и Спартака, оно очень высокого уровня. Думаю, сегодняшнее поколение этот матч увидело и понимает, о чем я вам сейчас рассказываю.

— В игровом плане чего не хватило?

— Забитых мячей, а так было все. Ну вы знаете, «Спартак» такой: он создает массу моментов, но, к сожалению, мы мало забивали. Мы могли создать 20, забить 5. Сегодня было 7-8, но забили 0.

«Зенит» обыграл «Спартак» в матче ветеранов. Встреча закончилась со счетом 2:0. Голами отметились Роман Широков и Александр Кержаков.