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Белоруссия обыграла Болгарию в товарищеском матче

20:00
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В товарищеском матче сборная Белоруссии выиграла у команды Болгарии (1:0). Единственный мяч на 15-й минуте забил Дмитрий Подстрелов.

Товарищеский матч

Болгария — Белоруссия — 0:1 (0:1)

Гол: Подстрелов, 15.

Болгария: Георгиев, Занев, Велков (Антов, 76), Горанов, Турицов, Илиев (Неделев, 46), Тонев (Минчев, 83), Миланов (Цветков, 76), Малинов, Иса (Ковачев, 68), Делев (Попов, 89).

Белоруссия: Хаткевич, Карпович (Вегеря, 90+3), Швецов, Позняк, Степанов, Корзун, Яблонский, Юзепчук (Шевченко, 60. Волков, 78), Климович, Лисакович (Печенин, 70), Подстрелов.

Судья: Фарруджа (Мальта).

26 февраля. София. Стадион «Васил Левски».

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