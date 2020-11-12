Дубль Батшуайи принес Бельгии победу над Швейцарией

Сборная Бельгии переиграла Швейцарии в товарищеском матче (2:1). Мехмеди в самом начале встречи вываел швейцарцев вперед. После перерыва в составе бельгийцев двумя голами отметился Миши Батшуайи.

Товарищеский матч

Бельгия — Швейцария — 2:1 (0:1)

Голы: Мехмеди, 12 (0:1). Батшуайи, 49 (1:1). Батшуайи, 70 (2:1).

Бельгия: Миньоле, Фертонген (Фокет, 58), Дендонкер (Тилеманс, 46), Мехеле, Борнау (Денайер, 90+2), Шадли (Делькруа, 58), Азар (Де Кетеларе, 90+2), Прат, Фанакен, Батшуайи, Лукебакио (Кайембе, 83).

Швейцария: Мвого, Шер, Бенито (Омерагич, 75), Эрай Джемерт, Джака (Родригес, 46), Цубер (Видмер, 46), Фернандес, Соу, Мехмеди (Шачири, 46), Гавранович (Сеферович, 63), Эмболо (Варгас, 46).

Предупреждение: Фокет, 63.

Судья: Бризар (Франция).

11 ноября. Хеверли. Стадион «Ден Дреф».