"Бавария" - "Реал", "Ювентус" - "Интер", "МЮ" - "Милан". Расписание Международного кубка чемпионов

Стало известно расписание Международного кубка чемпионов-2019 - летнего товарищеского турнира с участием лучших клубов Европы. В этом году матчи турнира состоятся в США и Китае.
В США сыграют "Рома" (Италия), "Арсенал" (Англия), "Бавария" (Германия), "Чивас" (Мексика), "Бенфика" (Португалия), "Атлетико" (Испнаия) и "Милан" (Италия).
В Китае свои матчи проведут "Манчестер Юнайтед" (Англия), "Интер" (Италия), "Тоттенхэм" (Англия), "Ювентус" (Италия).
Кроме того, две игры состоятся в Европе. "Тоттенхэм" и "Интер" 4 августа сыграют на новом стадионе "шпор", а "Атлетико" и "Ювентус" 10 августа встретятся в Стокгольме.
Международный кубок чемпионов-2019
16 июля
США. "Рома" (Италия) - "Чивас" (Мексика)
17 июля
США. "Арсенал" (Англия) - "Бавария" (Германия)
20 июля
Китай. "Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Интер" (Италия)
США. "Арсенал" (Англия) - "Рома" (Италия)
США. "Бавария" (Германия) - "Реал" (Испания)
США. "Бенфика" (Португалия) - "Чивас" (Мексика)
21 июля
Китай. "Ювентус" (Италия) - "Тоттенхэм" (Англия)
23 июля
США. "Реал" (Испания) - "Арсенал" (Англия)
США. "Бавария" (Германия) - "Милан" (Италия)
США. "Атлетико" (Испания) - "Чивас" (Мексика)
24 июля
Китай. "Ювентус" (Италия) - "Интер" (Италия)
США. "Рома" (Италия) - "Бенфика" (Португалия)
25 июля
Китай. "Тоттенхэм" (Англия) - "Манчестер Юнайтед" (Англия)
26 июля
США. "Реал" (Испания) - "Атлетико" (Испания)
28 июля
США. "Милан" (Италия) - "Бенфика" (Португалия)
3 августа
Китай. "Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Милан" (Италия)
4 августа
Англия. "Тоттенхэм" (Англия) - "Интер" (Италия)
10 августа
Швеция "Атлетико" (Испания) - "Ювентус" (Италия)