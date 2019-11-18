Стали известены составы Аргентины и Уругвая на товарищеский матч. Встреча пройдет в Израиле и начнется в 22:15.

Аргентина: Андрада, Саравия, Отаменди, Пеццела, Тальяфико, Паредес, Де Пауль, Акунья, Дибала, Месси, Агуэро.

Запасные: Марчесин, Фойт, Макаллистер, Ло Чельсо, Мартинес, Муссо, Аларио, Каннемман, Домингес, Родригес, Перес, Гонсалес.

Уругвай: Кампанья, Касерес, Коатес, Годин, Винья, Торрейра, Весино, Валверде, Лозано, Кавани, Суарес.

Запасные: Муслера, Мендес, Гонсалес, Бентанкур, Перейро, Стуани, Силва, Роригес, Лаксальт, Гомес, М. Суарес.