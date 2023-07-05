Андрей Николаев: «В первом тайме «Зенит» был сильнее»

Бывший нападающий «Зенита» Андрей Николаев высказался о матче второго тура Кубка PARI Премьер с «Црвеной Звездой» (1:2).

«Получилась нормальная, обычная товарищеская игра. Во втором тайме вышла «пехота», непонятно вообще, кто там за что борется. Такие футболисты типа Ерохина и Сутормина, Алипа... А вообще не знаю, что они до сих пор делают в «Зените». Для таких футболистов, которые на сто процентов знают, что они здесь играть не будут, не перейти на данном этапе в какой-то другой клуб и быть основным странно. Поэтому все так и сложилось. В первом тайме «Зенит» был сильнее, хоть и проиграл по счету, а после перерыва — разброд и шатание, никто не знает, что делать, первые 15-20 минут вообще ничего не понятно, потом создали момент, забили гол. А в итоге — замены-замены и все сумбурно так и закончилось», — приводит слова Николаева «РБ Спорт».

В следующем матче турнира «Зенит» сыграет с «Фенербахче», встреча команд состоится 9 июля.