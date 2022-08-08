Мората о победе в товарищеском матче с «Ювентусом»: «Атлетико» готов к началу сезона»

Мората сказал, что «Атлетико» готов к началу сезона после победы в товарищеском матче с «Ювентусом»

Нападающий «Атлетико» Альваро Мората прокомментировал разгромную победу в товарищеском матче против «Ювентуса» (4:0). В игре с итальянским клубом испанский форвард оформил хет-трик.

«Мы готовы к началу сезона», — написал Мората в социальных сетях.

В сезоне-2021/22 29-летний нападающий забил 12 голов и сделал 9 результативных передач в 48 матчах за «Ювентус». Форвард выступал в туринском клубе на правах аренды.

В первом туре чемпионата Испании «Атлетико» сыграет в гостях с «Хетафе» 15 августа.