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Сегодня, 09:00

Мората о победе в товарищеском матче с «Ювентусом»: «Атлетико» готов к началу сезона»

Мората сказал, что «Атлетико» готов к началу сезона после победы в товарищеском матче с «Ювентусом»
Алексей Еремин
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Нападающий «Атлетико» Альваро Мората прокомментировал разгромную победу в товарищеском матче против «Ювентуса» (4:0). В игре с итальянским клубом испанский форвард оформил хет-трик.

«Мы готовы к началу сезона», — написал Мората в социальных сетях.

В сезоне-2021/22 29-летний нападающий забил 12 голов и сделал 9 результативных передач в 48 матчах за «Ювентус». Форвард выступал в туринском клубе на правах аренды.

В первом туре чемпионата Испании «Атлетико» сыграет в гостях с «Хетафе» 15 августа.

Альваро Мората
Футбол
ФК Атлетико
ФК Ювентус
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