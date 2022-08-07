Теллес о дебюте за «Севилью»: «Меня хорошо приняли, я чувствую себя как дома»

Защитник «Севильи» Алекс Теллес поделился ожиданиями от предстоящего сезона ла лиги после дебюта за испанскую команду в товарищеском матче против «Кадиса» (1:0).

«Я счастлив дебютировать здесь. На следующей неделе начинается ла Лига, и мы готовы к чемпионату. Прошло всего два дня, но я уже познакомился с игроками. У меня была одна тренировка, но меня хорошо приняли. У нас остается неделя на подготовку. Футбол прост, мы тренируемся каждый день, и я узнаю одноклубников поближе. Тренер сказал мне обычные вещи, которые я должен делать, а затем наслаждаться игрой и стадионом. Меня хорошо приняли, я чувствую себя как дома», — приводит Marca слова Теллеса.

Теллес перешел в «Севилью» на правах аренды из «Манчестер Юнайтед» в начале августа. 29-летний бразилец в прошедшем сезоне забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи в 26 матчах за манкунианцев во всех турнирах.

12 августа на выезде «Севилья» проведет первый матч в чемпионате Испании против «Осасуны».