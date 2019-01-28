"Ювентус" поздравил Буффона с днем рождения

"Ювентус" в Твиттере поздравил с днем рождения своего бывшего вратаря Джанлуиджи Буффона. Сейчас он выступает за "ПСЖ". Сегодня ему исполнился 41 год.
Вместе с "Ювентусом" Буффон 11 раз стал чемпионом Италии (два титула считаются отобранными из-за "Кальчополи"), четыре раза выиграл Кубок Италии и пять раз - Суперкубок страны. Трижды доходил до финала Лиги чемпионов. Со сборной Италии он выиграл чемпионат мира.
Forever #UN1CO.– JuventusFC (@juventusfcen) 28 января 2019 г.
Happy birthday, @gianluigibuffon! 🎂⚪️⚫️#ForzaJuve pic.twitter.com/cqmWxOe9gb
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